Paralimpik Boccia Milli Takım oyuncusu Ateş, engel tanımıyor!

Babasının desteği sayesinde sporda gösterdiği başarıyla Paralimpik Boccia Milli Takımı'na yükselen 19 yaşındaki Mehmet Emir Ateş, uluslararası alanda dereceye girerek Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Çocukluğunda yakalandığı kas hastalığı nedeniyle engelli olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren 19 yaşındaki Mehmet Emir Ateş, ailesi ve öğretmenlerinin destekleriyle spor hayatında başarıyı yakaladı.



Babası Veli Ateş'le geldiği Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda 2017 yılında boccia sporuyla tanışan ve eğitimini alan Ateş, Türkiye'de çok sayıda ödül alarak, Paralimpik Milli Takımı'na yükselmeyi başardı.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen şampiyonalara katılarak dereceler elde eden Ateş, Hollanda'da gerçekleşecek Dünya Boccia Şampiyonası'nda (Veldhoven 2022 World Boccia Challenger), birinci olmayı hedefliyor.



Ateş, AA muhabirine, ilkokula başladığında "kas hastası" olduğunun söylendiğini belirterek, hastalığı ortaya çıktığında okulu bıraktığını söyledi.



Hastalığının direkt eklem ve omuz bölgelerine vurduğu için sürekli kas kaybı yaşadığını anlatan Ateş, bu nedenle spor ve fiziksel tedavi ile birlikte bunu önlemeye çalıştıklarını ifade etti.



Ateş, öğretmenleri ve arkadaşlarının destekleriyle eğitimine devam ettiğini belirterek, rehabilitasyon amaçlı havuza giderken Taner Atasoy hocasının kendisini boccia sporuna davet ettiğini anlattı.



Engelli olduğu için spor yapabileceğini hiç düşünmediğini ve bu konuda çok önyargılı olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:



"Bu spor aslında ergenlik hayatımın bir tık daha kolay geçmesini sağladı. Daha önceleri yaşımdan dolayı fizik tedaviye bile gitmek istemiyordum ama boccia sporu bana tedavinin daha anlamlı olmasını sağladı. Evde kendi egzersizlerimi yapmanın daha verimli olduğu kanısına varmaya başladım. Güç olarak düşmedim. Kas hastalığında son 10 sene kas kaybında düşüş yaşadıysam bu boccia ile birlikte son 2 senedir toparlamaya başladım ve beni bu ileri atmaya başladı."



"Türkiye'deki insanlara bir şeyler başarabildiğimizi göstermeyi amaçlıyoruz"



Ateş, sporda kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonluğunda bireysel ve takım olarak ödüller aldığını anlatarak, şimdi de Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonluğu'na hazırlandığını söyledi.



"En büyük hedefim Hollanda ve Polonya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip puan toplamak ve madalya kazanmak" diyen Ateş, "Rio'da da Dünya Şampiyonası var, oraya da katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Bizim gibi engellilerin Türk bayrağını oraya çekebileceğini herkese göstermek istiyoruz. Engelli olarak Türkiye'deki insanlara bizim bir şeyler başarabildiğimizi göstermeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.



Bu spora başlamasında babasının katkısının büyük olduğunu anlatan Ateş, şöyle devam etti:



"Antrenmanlara 14.00'te geliyoruz. Babam kendisi 18.00'de işten çıkıp hiç eve uğramadan, yemek yemeden bizim antrenmanlarımıza geliyor. Akşam bir iki saat duruyoruz. Eve geçiyoruz, evde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hafta sonu hiç durmadan tekrar geliyoruz. Resmi tatillerde, özel günlerde hiç tatil yapmadan bizimle antrenman yapıyor. Babamın hakkını ödeyemem. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Hepsinin yeri emeği ayrıdır, hiçbirinin hakkı ödenmez."



"Tekerlekli sandalyeyle her gün getirip götürüyorum"



Tekstil işiyle uğraşan baba Veli Ateş de engelli çocuğu olan ailelere, çocuklarını spora teşvik etmelerini önerdi.



Bir hafta önce oğluyla Boccia Milli Takımının kampından geldiğini ifade eden Ateş, şimdi yarışmalara hazırlandıklarını ve kendilerine verilen şansı iyi değerlendirmeye çalıştığını belirtti.



Oğlunu tekerlekli sandalyeyle her gün getirip götürdüğünü dile getiren Ateş, bunun biraz yorucu olsa da emeklerini karşılığını aldığını söyledi.



Baba Ateş, ailelerin kendi imkanlarını yaratması gerektiğini anlatarak, "Her şeyi devletten beklemek olmaz, çocuklar için kendi imkanını da kendin yaratacaksın. Engelli çocuğu olan aileler çocuklarını bir kenara bırakıp atmasınlar. Ellerinden geldiği kadar çocuklarına sahip çıksınlar. Engelli diye bir kenara bırakmasınlar. Çalışınca her şey oluyor." dedi.





