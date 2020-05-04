Paraguay teknik direktörü Berizzo'nun 3 aylık maaşı düşürüldü

Paraguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun, koronavirüs nedeniyle 3 aylık maaşının %50'sinin kesilmesini kabul ettiği açıklandı.

Haber; AA
Paraguay teknik direktörü Berizzo'nun 3 aylık maaşı düşürüldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2020 13:35
Paraguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında alacağı maaşın yüzde 50'sinin kesilmesini kabul etti. 

Paraguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Berizzo ve teknik ekibin salgın nedeniyle oluşan ekonomik problemlerden dolayı 3 aylık maaşlarının yüzde 50'sinin kesilmesini kabul ettiği duyuruldu.

50 yaşındaki Arjantinli Berizzo, daha önce İspanya'nın Athletic Bilbao, Sevilla ve Celta Vigo takımlarını çalıştırmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için