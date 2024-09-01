Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 200 metre karışık S8 sınıfında finale çıkamadı.
Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında erkekler 200 metre karışık S8 elemelerinde havuza giren milli sporcu, final bileti alamadı.
Serisini 2.32.28'lik derecesiyle 6. bitiren Turgut Aslan, genel sıralamada 13 sporcu arasında 11. olarak elendi.
Milli sporcunun oyunlardaki mücadelesi, 100 ve 400 metre serbest S8 sınıfında devam edecek.
Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında erkekler 200 metre karışık S8 elemelerinde havuza giren milli sporcu, final bileti alamadı.
Serisini 2.32.28'lik derecesiyle 6. bitiren Turgut Aslan, genel sıralamada 13 sporcu arasında 11. olarak elendi.
Milli sporcunun oyunlardaki mücadelesi, 100 ve 400 metre serbest S8 sınıfında devam edecek.
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