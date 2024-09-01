Para yüzmede Turgut Aslan Yaraman, finale yükselemedi

Para yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 200 metre karışık S8 sınıfında finale yükselemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Para yüzmede Turgut Aslan Yaraman, finale yükselemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2024 12:00
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 200 metre karışık S8 sınıfında finale çıkamadı.

Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında erkekler 200 metre karışık S8 elemelerinde havuza giren milli sporcu, final bileti alamadı.

Serisini 2.32.28'lik derecesiyle 6. bitiren Turgut Aslan, genel sıralamada 13 sporcu arasında 11. olarak elendi.

Milli sporcunun oyunlardaki mücadelesi, 100 ve 400 metre serbest S8 sınıfında devam edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery