Para yüzme heyecanı Portekiz'de yaşanacak!

Para yüzmede Dünya Şampiyonası, 12-18 Haziran tarihlerinde Portekiz'in Madeira adasında düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para yüzme heyecanı Portekiz'de yaşanacak!
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09 Haziran 2022 13:46
Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 12-18 Haziran tarihlerinde Madeira Adası'nda düzenlenecek.

Paralimpik oyunlarından sonra en büyük para yüzme organizasyonu olan şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak. Paralimpik Oyunları için kota puanlarını doğrudan etkileyen şampiyonada Türkiye'yi 3 farklı kategoride 6 sporcu temsil edecek.

Bugün Portekiz'e hareket edecek milli takımda şu isimler yer alıyor:

Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu ve Meryem Nur Tunuğ.

 
 
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