Para yüzme heyecanı Portekiz'de yaşanacak!

Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de gerçekleştirilecek.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 12-18 Haziran tarihlerinde Madeira Adası'nda düzenlenecek.Paralimpik oyunlarından sonra en büyük para yüzme organizasyonu olan şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak. Paralimpik Oyunları için kota puanlarını doğrudan etkileyen şampiyonada Türkiye'yi 3 farklı kategoride 6 sporcu temsil edecek.Bugün Portekiz'e hareket edecek milli takımda şu isimler yer alıyor:Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu ve Meryem Nur Tunuğ.