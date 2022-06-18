Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi

Türkiye, organizasyonu 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi
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18 Haziran 2022 23:21
Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Olimpik Yüzme Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

60 ülkeden 509 sporcunun katıldığı şampiyonada Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk 2 gümüş, Koral Berkin Kutlu ise 2 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda Elif İldem dördüncü, Emine Avcu ise beşinci oldu.

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