Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Kutlu'dan bronz madalya!

Milli sporcu Koral Berkin Kutlu Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Kutlu'dan bronz madalya!
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17 Haziran 2022 23:05
Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Koral Berkin Kutlu 200 metre serbest S5 kategorisinde 2.41.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Organizasyon yarın sona erecek.

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