Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı!

Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı!
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15 Haziran 2022 01:00
Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.

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