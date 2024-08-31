Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenildi.
Roland Garros'ta oynanan müsabaka, Paris'teki gün boyu devam eden yağmur nedeniyle geç başladı. Kapalı korta alınan müsabakada Türkiye'yi Ahmet Kaplan-Uğur Altınel ikilisi temsil etti.
Ahmet-Uğur çifti çeyrek finalde Brezilya'dan Leandro Pena-Ymanitu Silva ikilisine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.
İki milli sporcu da oyunlarda bireysel quad kategorisinde mücadelelerini sürdürecek.
Roland Garros'ta oynanan müsabaka, Paris'teki gün boyu devam eden yağmur nedeniyle geç başladı. Kapalı korta alınan müsabakada Türkiye'yi Ahmet Kaplan-Uğur Altınel ikilisi temsil etti.
Ahmet-Uğur çifti çeyrek finalde Brezilya'dan Leandro Pena-Ymanitu Silva ikilisine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.
İki milli sporcu da oyunlarda bireysel quad kategorisinde mücadelelerini sürdürecek.
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