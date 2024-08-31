Para teniste Türkiye, çeyrek finalde elendi

Tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para teniste Türkiye, çeyrek finalde elendi
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31 Ağustos 2024 00:21
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenildi.

Roland Garros'ta oynanan müsabaka, Paris'teki gün boyu devam eden yağmur nedeniyle geç başladı. Kapalı korta alınan müsabakada Türkiye'yi Ahmet Kaplan-Uğur Altınel ikilisi temsil etti.

Ahmet-Uğur çifti çeyrek finalde Brezilya'dan Leandro Pena-Ymanitu Silva ikilisine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

İki milli sporcu da oyunlarda bireysel quad kategorisinde mücadelelerini sürdürecek.

 
 
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