Para tekvandoda Gamze Gürdal, gümüş madalya kazandı

Paris 2024'te milli tekvandocu Gamze Gürdal, K44 57 kiloda gümüş madalya kazanarak ilk paralimpik madalyasını elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para tekvandoda Gamze Gürdal, gümüş madalya kazandı
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31 Ağustos 2024 00:33
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı.

Rakibine 11-0 yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Çinli sporcu ise altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

 
 
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