Para Tekvando Milli Takımı Bulgaristan'da zirvede

Para Tekvando Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Para Takvando Grand Prix'inde üç altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla zirvede yer aldı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.



Erkeklerde K44 kategorisindeki müsabakalarda 58 kiloda Alican Özcan, 63 kiloda Mahmut Bozteke ve kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar altın madalya kazandı.



Gamze Gürdal'ın 57 kiloda gümüş madalya kazandığı organizasyonda 65 kiloda Seçil Er ve erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya elde etti.



Üç altın, bir gümüş, iki bronz, toplam altı madalya kazanan Türkiye, takım halinde zirveye çıkmayı başardı.



Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ve madalya kazanan sporcuların isminin yer aldığı paylaşımında, "Sofya 2022 Para Tekvando Grand Prix'inde 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla takım halinde zirveye çıkan sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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