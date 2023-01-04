Para okçulukta olimpik kadro belirlenecek

Para okçulukta 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, 16-20 Ocak tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, müsabakalara Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.
Yarışmalar, Dünya Okçuluk Federasyonu talimatı uyarınca W1, klasik ve makaralı yay açık sınıflarında gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan ayrılan para okçuluk branşı, Türkiye Okçuluk Federasyonuna bağlanmıştı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, müsabakalara Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.
Yarışmalar, Dünya Okçuluk Federasyonu talimatı uyarınca W1, klasik ve makaralı yay açık sınıflarında gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan ayrılan para okçuluk branşı, Türkiye Okçuluk Federasyonuna bağlanmıştı.
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