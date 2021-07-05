Para Okçuluk Milli Takımı Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota için Çekya'da yarışacak

Para Okçuluk Milli Takımı, Paralimpik Oyunları kotası için Çekya'da yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para Okçuluk Milli Takımı Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota için Çekya'da yarışacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2021 16:00
Para Okçuluk Milli Takımı, Paralimpik Oyunları kotası için Çekya'da ok atacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota verecek son Para Okçuluk Dünya Sıralaması Turnuvası Çekya'nın Nove Mesto kentinde yarın başlayacak.

Turnuvada kadınlarda Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Sevgi Yorulmaz, Zehra Özbey Torun, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, erkeklerde ise Vedat Aksoy, Sadık Savaş, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu ve Nihat Türkmenoğlu mücadele edecek.

Organizasyon 10 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Para Okçuluk Milli Takımı'nda Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Özgür Özen, Sadık Savaş, Yağmur Şengül ve Sevgi Yorulmaz'ın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası bulunuyor.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.