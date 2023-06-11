Para Okçuluk Milli Takım kampı İstanbul'da başlayacak.



Kamp, 12-25 Haziran tarihlerinde Riva'daki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek.



Kampta yer alacak sporcular şunlar:



Klasik Yay Erkekler: Sadık Savaş, Yavuz Papağan,



Klasik Yay Kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül



Makaralı Yay Erkekler: Erdoğan Aygan, Murat Turan



Makaralı Yay Kadınlar: Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre



W1 Erkekler: Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu



W1 Kadınlar: Nil Mısır



Güler: "Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota almak"



Para Milli Takım Antrenörü Gülüşen Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paralimpik okçuların sene başı itibarıyla Türkiye Okçuluk Federasyonunun bünyesine katıldığını anımsattı.



Paralimpik okçuları bünyelerine kattıkları için mutlu olduklarını belirten Güler, "Hepsi dünya ve Avrupa dereceleri olan sporcularımız. Paralimpik sporcularımızın durumu son derece iyi." ifadelerini kullandı.



Gülüşen Güler, Çekya'da yapılan Avrupa Kupası'nda 9 madalya aldıklarını anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Temmuz'da Çekya'da yapılacak Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda derecenin haricinde hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota almak. Umarım eksiksiz bir şekilde oraya katılırız. Ağustos ayında da Hollanda'da Avrupa Şampiyonası var. Orada da büyük dereceler bekliyoruz. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek."





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