Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 18:46
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Dubai'de süren organizasyonun finalinde Nil Mısır, ABD'li rakibi Lisa Coryell'le karşılaştı.

İlk 3 seri sonunda önde olan Nil, son iki seride istediği atışları yapamadı ve müsabakayı 130-124 kaybederek gümüş madalyada kaldı. ABD'li sporcu ise altın madalya elde etti.

Öte yandan Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Karışık Takım, bronz madalya maçında Çekya'ya kaybederek 4. oldu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.