Para Okçuluk Dünya Şampiyonası başlıyor

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Pazartesi günü Çekya'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası başlıyor
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16 Temmuz 2023 20:30
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Pazartesi günü Çekya'da başlayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-23 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde yapılacak.

55 ülkeden toplam 295 sporcunun katılacağı organizasyon, resmi antrenman atışları, malzeme kontrolü ve takım yöneticileri toplantısıyla Pazartesi günü başlayacak.

 
 
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