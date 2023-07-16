Para Okçuluk Dünya Şampiyonası başlıyor

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Pazartesi günü Çekya'da başlayacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-23 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde yapılacak.
55 ülkeden toplam 295 sporcunun katılacağı organizasyon, resmi antrenman atışları, malzeme kontrolü ve takım yöneticileri toplantısıyla Pazartesi günü başlayacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-23 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde yapılacak.
55 ülkeden toplam 295 sporcunun katılacağı organizasyon, resmi antrenman atışları, malzeme kontrolü ve takım yöneticileri toplantısıyla Pazartesi günü başlayacak.