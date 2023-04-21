Para Okçuluk Bahar Kupası, Antalya'da düzenlenecek

2023 Para Okçuluk Bahar Kupası yarışması, Antalya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Okçuluk Bahar Kupası, Antalya'da düzenlenecek
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21 Nisan 2023 15:55
 2023 Para Okçuluk Bahar Kupası yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 24-25 Nisan tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek.

Müsabakalar, Dünya Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda klasik yay açık, makaralı yay açık ve W1 kategorilerinde yapılacak.

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