Para Okçuluk Bahar Kupası, Antalya'da başladı

2023 Para Okçuluk Bahar Kupası yarışması Antalya'da start aldı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı. Kupada 12 ilden 12'si kadın 44 sporcu mücadele ediyor.
Dünya Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda klasik yay açık, makaralı yay açık ve W1 kategorilerinde yapılan organizasyon, yarın sona erecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı. Kupada 12 ilden 12'si kadın 44 sporcu mücadele ediyor.
Dünya Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda klasik yay açık, makaralı yay açık ve W1 kategorilerinde yapılan organizasyon, yarın sona erecek.
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