Spor Toto 1. Lig takımlarından'da teknik direktörve ekibiyle yollar ayrıldı.Kulüp başkanı Mustafa Üstek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özköylü'nün geçen hafta yaptığı açıklamaların takım içinde gerginlik oluşturduğunu ileri sürdü.Özköylü'nün, ödeme alamadıkları şeklindeki açıklamalarını doğru bulmadığını belirten Üstek, "Ligin başında yaptığı açıklamalar yüzünden kendisi zarar etti. Bu tarz konuşmalar son hafta olabilir. Ama ligin başında kabul edilemez. Osman hoca ile karşılıklı görüşerek, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Kendisine teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.Başkan yardımcısı Taner Atilla ise yönetim kurulu kararıyla Özköylü ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini kaydetti.Teknik direktör Özköylü'nün geçen hafta gereksiz bir açıklamada bulunduğunu öne süren Atilla, "Bu, takımın motivasyonunu bozup, moralini düşürüyor. Kimse Denizlispor Kulübünden daha büyük değildir. Kendisine 175 bin lira ödedik. Tüm primlerini aldı. Hafta arası yine parasını alacaktı. Hafta arası da para dağıtacağımızı söyledik. Bu kadar neyin para hırsı? Kendisi bize, 'Karga beslemiyoruz.' demişti. Bizler karga değil, horoz besliyoruz." ifadelerini kullandı.