Para milli okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Para milli okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu
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22 Temmuz 2023 19:00
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Mlli Okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu.
 Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı

Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.




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