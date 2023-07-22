Para milli okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Mlli Okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı
Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı
Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.