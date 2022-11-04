Para masa tenisinde raketler Dünya Şampiyonası'nda sallanacak

Para Masa Tenisi Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi amaçlıyor.



Hazırlıklarını Ankara'da tamamlayan milli sporcular, 6-12 Kasım tarihlerinde Granada'da yapılacak Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak için raket sallayacak.



Para Masa Tenisi Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya ile milli sporcular Neslihan Kavas ve İrem Oluk, şampiyona öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Dünya Şampiyonası'nın 2024 Paris Paralimpik Oyunları açısından da önem taşıdığına işaret eden Kılınçkaya, "Dünya Şampiyonası, Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan sonraki en büyük turnuvamız. Burada alacağımız neticeler sporcularımızın sıralamadaki puanlarını etkileyecek." dedi.



Son bir yıldır organizasyona hazırlandıklarını belirten Kılınçkaya, şampiyonaya iyi bir ekiple katıldıklarının altını çizdi.



Kılınçkaya, milli takımın hedefine ilişkin ise "Son dünya şampiyonu olarak bu turnuvaya gideceğiz. Bundan önceki Dünya Şampiyonası'nda hem ferdiler hem de takımlarda ülkemize altın madalya kazandırmıştık. Aynı şekilde bütün klaslarda iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bütün klaslarda madalya çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcunun temsil edeceğini dile getiren Kılınçkaya, şöyle konuştu:



"Tecrübeli bir ekibiz. Eskiden genç ekiptik ama artık tecrübeliyiz. Takıma 2-3 genç sporcumuzu da 2024 Paris Paralimpik Oyunları için monte ettik. Son paralimpik oyunlarına da katıldılar, oradaki performansları da fena değildi. Onlardan da bu şampiyonada madalya bekliyoruz. İspanya'da bütün klaslarda madalyalara talibiz. Sporcularımız bir yıldır bu şampiyonaya hazırlanıyor. Artık şampiyonaya hazırız."



İki dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan ile iki paralimpik oyunları şampiyonluğu yaşayan Abdullah Öztürk'ün son Dünya Şampiyonası'nda finalde karşılaştığını hatırlatan Kılınçkaya, "Son 10 yılda çıkan en iyi 3-4 sporcudan ikisi zaten bizde. Yine öyle bir iddiamız var. Performanslarına baktığımız zaman tekrar neden olmasın." diye konuştu.



Milli sporcular iddialı



Takımın tecrübeli isimlerinden Neslihan Kavas, 2003 yılından bu yanan mili takımda yer aldığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Benim için beşinci Dünya Şampiyonası olacak. Takımın en tecrübelisiyim diyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Kalabalık bir ekiple gidiyoruz, 10 sporcuyla katılıyoruz. Bu da paralimpik oyunları gibi kotayla gidilen bir turnuva. Şimdiye kadar dünya şampiyonalarında çok altın, gümüş madalya aldık. Dünya şampiyonalarında ferdide madalyam yok, takımlarda var. Paralimpik oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda ferdi madalyam var. Dünya Şampiyonası'nda ferdide ilk madalyamı almak istiyorum."



Takımın genç isimlerinden İrem Oluk ise 4. klas kategorisinde mücadele ettiğini ve 8 yıldır masa tenisi oynadığını belirtti.



İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan İrem, "Çok iyi bir ekiple güçlü bir şekilde hazırlandık. Bu, benim ikinci dünya şampiyonam. İlkinde tecrübesizdim artık deneyim sahibiyim. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Karışık, takımlar ve ferdi olmak üzere üç kategoride yarışacağım. Umarım 3 madalyayla ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.



Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, İrem Oluk, Merve Cansu Demir, Kübra Korkut, Ümran Ertiş, Hatice Duman ve Nergiz Altıntaş temsil edecek.



