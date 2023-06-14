Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) faaliyet programında yer alan Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 12-14 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.



45 kulübün yarıştığı şampiyonaya 26 şehirden 142 sporcu katıldı. Ferdi, çift ve karma yarışmalarda mücadele eden kadın ve erkek sporculardan dereceye girenler, şampiyonanın son gününde düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyaların sahibi oldu.



Şampiyonada ödül alan sporcular şu şekilde:



FERDİ KADINLAR SIRALAMA



3'üncü Klas Kadınlar: 1- Hatice Duman, 2- Nergiz Altıntaş, 3-Müzeyyen Nur Akçay-Sinem Çağlayan



4'üncü Klas Kadınlar: 1- İrem Oluk, 2-Merve Sefa Özsu, 3- Kübra Can Kaya- Melike Işık



5'inci Klas Kadınlar: 1- Kübra Dedeoğlu, 2- Rümeysa Cesur, 3- İrem Dürüst



7'nci Klas Kadınlar: 1- Kübra Korkut, 2- Yağmur Yiğit



8'inci Klas Kadınlar: 1- Binnur Yalçınkaya, 2- Simge Aslan, 3- Elif Nur Kılınç



9'uncu Klas Kadınlar: 1- Neslihan Kavas, 2- Miyase Eslem Özden



10'uncu Klas Kadınlar: 1- Merve Cansu Demir, 2- Elif Su Güney, 3- Serpil Cura-Maya Asya Gültekin



FERDİ ERKEKLER SIRALAMA



3'üncü Klas Erkekler: 1- Ramazan Sincar, 2- Yusuf Zaladin, 3- Abdullah Tekin-Mikail Aydın



4'üncü Klas Erkekler: 1- Nesim Turan, 2- Abdullah Öztürk, 3- Adil Eruçar-Mehmet Ali Ket



5'inci Klas Erkekler: 1- Ali Öztürk, 2- Hamza Çalışkan, 3- Ahmet Nihat Yıldırım-Alperen Samur



6'ncı Klas Erkekler: 1- Kubilay Mengüç, 2- Mithat Cantekin, 3- Rıdvan Fidan



7'nci Klas Erkekler: 1- Alparslan Buğra, 2- Adem Çetin, 3- Sinan Salman-Murathan Sayınalp



8'nci Klas Erkekler: 1- Kerim Kerimoğlu, 2- İrfan Güz, 3- Yüksel Karaman- Kerim Gazi Şahiner



9'uncu Klas Erkekler: 1- Adem Tuncel, 2- Ayhan Uysal, 3- Necmettin Şamil Yiğit-Ali Kemal Kalemci



10'uncu Klas Erkekler: 1- Batuhan Dinç, 2- Yağız Engin, 3- Aydın Demirkol-Fuat Tekin



FERDİ ÇİF VE KARMA SIRALAMA



8'inci Klas Çift Erkekler: 1- Abdullah Öztürk-Nesim Turan, 2- Ali Öztürk- Yusuf Zaladin, 3- Hamza Çalışkan-Emre Meydan



14'üncü Klas Çift Erkekler: 1- Kubilay Mengüç-Ahmet Ethem Oğultarkan, 2- Rıdvan Fidan-Uğur Muratoğlu, 3- Hakan Koşar-Yahya Balcı



18'inci Klas Çift Erkekler: 1- Ayhan Uysal-Adem Tuncel, 2- İsa Eren-İrfan Güz, 3- Aydın Demirkol-Yüksel Karaman



10'uncu Klas Çift Kadınlar: 1- Nergiz Altındaş-İrem Oluk, 2- Sinem Çağlayan-Merve Sefa Özsu, 3- Saliha Yılmaz-Kübranur Narmot



20'nci Klas Çift Kadınlar: 1- Kübra Korkut-Neslihan Kavas, 2- Binnur Yalçınkaya-Miyase Eslem Özden, 3-Fatma Nur Kızıldağ-Serpil Cura



10'uncu Klas Karma: 1- Ali Öztürk-İrem Oluk, 2- Hamza Çalışkan-Kübra Can Kaya, 3- Ahmet Nihat Yıldırım-Merve Sefa Özsu



17'nci Klas Karma: 1- Murathan Sayınalp-Kübra Korkut, 2- Necmettin Şamil Yiğit-Yağmur Yiğit, 3- Sami Onur Keleş-Sudenaz Balcı





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