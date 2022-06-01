Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
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01 Haziran 2022 16:31
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na, 5-7 Haziran'da İstanbul ev sahipliği yapacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Bayrampaşa'da düzenlenecek organizasyona, il şampiyonaları sonrası 53 ilden 140 kulübün katılım hakkı elde ettiği belirtildi.

Şampiyonaya 200 sporcunun katılım göstereceği kaydedildi.

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