Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası İspanya'da yapılacak

Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası İspanya'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2022 16:51
 Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Granada şehrinde 4-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Ebru Acer, Sümeyra Türk ve Lara Samsunlu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "ilkleri" başarmak istediklerini belirterek "İlklerin federasyonu olarak bu Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazanıp, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için avantaj elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ