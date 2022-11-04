Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası İspanya'da yapılacak

Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Granada şehrinde 4-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Ebru Acer, Sümeyra Türk ve Lara Samsunlu temsil edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "ilkleri" başarmak istediklerini belirterek "İlklerin federasyonu olarak bu Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazanıp, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için avantaj elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







