Para kürekte millilerimiz sıralama yarışlarına katılacak

Para kürek PR2 karışık çiftler kategorisinde repesaj mücadelesini 5. sırada tamamlayan Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ikilisi, yarın sıralama yarışlarına katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para kürekte millilerimiz sıralama yarışlarına katılacak
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31 Ağustos 2024 17:10
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kürekte PR2 karışık çiftler kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ikilisi repesaj mücadelesinde 5. oldu.

Vaires Sur Marne Nautical'da yapılan para kürek yarışlarında milli sporcular, PR2 karışık çiftler kategorisinde repesaj müsabakası yapıldı.

Milli sporcular, 9.50.70'lik derecesiyle yarışı 5. sırada tamamladı. Milli sporcular yarın TSİ 11.10'da sıralamanın belli olacağı B finaline çıkacak.

 
 
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