Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kürekte PR2 karışık çiftler kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ikilisi repesaj mücadelesinde 5. oldu.
Vaires Sur Marne Nautical'da yapılan para kürek yarışlarında milli sporcular, PR2 karışık çiftler kategorisinde repesaj müsabakası yapıldı.
Milli sporcular, 9.50.70'lik derecesiyle yarışı 5. sırada tamamladı. Milli sporcular yarın TSİ 11.10'da sıralamanın belli olacağı B finaline çıkacak.
Vaires Sur Marne Nautical'da yapılan para kürek yarışlarında milli sporcular, PR2 karışık çiftler kategorisinde repesaj müsabakası yapıldı.
Milli sporcular, 9.50.70'lik derecesiyle yarışı 5. sırada tamamladı. Milli sporcular yarın TSİ 11.10'da sıralamanın belli olacağı B finaline çıkacak.
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