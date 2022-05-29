Para karateci millilerden 2 madalya başarısı

Gaziantep'te düzenlenen Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Mürvet Demirtaş gümüş, Oya Ekici ise bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para karateci millilerden 2 madalya başarısı
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29 Mayıs 2022 17:11
Türkiye, Gaziantep'te düzenlenen Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar katada bir gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda K30 kategorisinde Mürvet Demirtaş ve Oya Ekici tatamiye çıktı.

Katada serilerini sunan Mürvet gümüş, Oya ise bronz madalya kazandı.

Para karate erkekler kata K30 kategorisinde ise Azerbaycanlı Eldar Ahmadov, şampiyon oldu.

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