Para karateci millilerden 2 madalya başarısı

Türkiye, Gaziantep'te düzenlenen Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar katada bir gümüş, bir bronz madalya kazandı.



Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda K30 kategorisinde Mürvet Demirtaş ve Oya Ekici tatamiye çıktı.



Katada serilerini sunan Mürvet gümüş, Oya ise bronz madalya kazandı.



Para karate erkekler kata K30 kategorisinde ise Azerbaycanlı Eldar Ahmadov, şampiyon oldu.





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