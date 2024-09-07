Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, yarı finale yükseldi
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde İtalya'dan Valerio Romano Teodori'yle karşılaştı.
Rakibini ippon sayısıyla mağlup eden Yasin Çimciler, bugün yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla karşı karşıya gelecek.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde İtalya'dan Valerio Romano Teodori'yle karşılaştı.
Rakibini ippon sayısıyla mağlup eden Yasin Çimciler, bugün yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla karşı karşıya gelecek.
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