Para judoda Yasin Çimciler, yarı finale kaldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yasin Çimciler, çeyrek finalde İtalyan rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para judoda Yasin Çimciler, yarı finale kaldı
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07 Eylül 2024 16:45
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, yarı finale yükseldi

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde İtalya'dan Valerio Romano Teodori'yle karşılaştı.

Rakibini ippon sayısıyla mağlup eden Yasin Çimciler, bugün yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla karşı karşıya gelecek.

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