Para halterde millilerden 40 madalya!

Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli halterciler 40 madalyaya ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para halterde millilerden 40 madalya!
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28 Eylül 2022 23:57
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel müsabakalarda toplam 40 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, bireysel müsabakalar tamamlandı.

Milli sporcular, bireysel karşılaşmalarda 13 altın, 20 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazandı.

Şampiyona, 29 Eylül Perşembe günü yapılacak takım müsabakalarıyla devam edecek.

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