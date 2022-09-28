Para halterde millilerden 40 madalya!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel müsabakalarda toplam 40 madalya elde etti.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, bireysel müsabakalar tamamlandı.



Milli sporcular, bireysel karşılaşmalarda 13 altın, 20 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazandı.



Şampiyona, 29 Eylül Perşembe günü yapılacak takım müsabakalarıyla devam edecek.





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