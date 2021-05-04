Para Halter Dünya Kupası Tayland'da başlıyor

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, 5 Mayıs Çarşamba günü Tayland'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Halter Dünya Kupası Tayland'da başlıyor
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04 Mayıs 2021 15:01
Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, 5 Mayıs Çarşamba günü Tayland'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'ta düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Teknik direktör Arif Kıran'ın önderliğindeki milli takımda kadınlarda 73 kiloda Sibel Çam, 55 kiloda Besra Duman ile 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar podyuma çıkacak.

Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü sona erecek.



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