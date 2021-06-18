Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı Dubai'de düzenlenecek

Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı 19 Haziran Cuamrtesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı Dubai'de düzenlenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2021 15:13
Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı 19 Haziran Cuamrtesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren Para Halter Dünya Kupası'nda son ayak, 19-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Kupada, Türkiye adına 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ve 73 kiloda Sibel Çam yarışacak.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.