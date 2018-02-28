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''Para değil mama getir''

İzmir, İstanbul ve Balıkesir gibi ülkenin birçok kentinden gelecek 100'ü aşkın zumba eğitmeni eşliğinde yapılacak 4 saatlik etkinliğe katılmak için mama getirmek yeterli olacak. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde barınaktaki köpekler için "Para değil, mama getir" sloganıyla "Zumbathon" etkinliği yapılacak.

Kaynak: AA
''Para değil mama getir''
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28 Şubat 2018 11:16
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediyeye ait köpek barınağındaki hayvanlara mama desteği sağlanması için zumba dansı etkinliği yapılacak.

Ayvalık Belediyesi ile ilçenin zumba eğitmenleri İlkay Örnek ve Evrim Deniz Türkoğlu'nun ortak çalışmasıyla "Para değil, mama getir" sloganıyla "Zumbathon" adı altında 4 Mart pazar günü etkinlik düzenlenecek.

İzmir, İstanbul ve Balıkesir gibi birçok kentten gelecek 100'ü aşkın zumba eğitmeni eşliğinde dans etmek isteyenlerin, Ayvalık Belediyesi Köpek Barınağı'ndaki hayvanlar için mama getirmesi yeterli olacak.

Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 13.00'te başlayacak etkinlikle ilgili bilgi veren Örnek, pazar günü tüm sporsever ve hayvanseverleri etkinliğe beklediklerini, 4 saat boyunca enerji dolu bir zaman geçireceklerini söyledi.

Etkinliğe Türkiye genelinden 100'ü aşkın zumba eğitmeninin geleceğini dile getiren Örnek, "Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri etkinliğimize mamalarıyla geliyor. Dursunbey'den kadın dernekleri geliyor. Çeşitli illerden birçok yardım derneği yöneticileri bu güzel etkinliğe katılıyorlar." d

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