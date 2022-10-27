Para Dans Avrupa Şampiyonası başlıyor

Para Dans Avrupa Şampiyonası, 28 Ekim Cumartesi günü Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28-30 Ekim tarihlerinde bu sene 5'incisi düzenlenecek organizasyona 15 ülkeden, 42 kadın, 30 erkek olmak üzere 72 sporcu katılacak.



Clarion Kongre Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi Barış Bayraktar, Nezihe Koçak Ünal ve Abdulkadir Ünal temsil edecek.





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