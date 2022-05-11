Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya

Türkiye, Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 8 madalya kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda milli sporcular, sol kol yarışmalarında 6 altın ve 2 bronz madalya elde etti.



Milli sporculardan Şehmuz Ertem, Abdulsamet Ocakoğlu, Meryem Yıldırım Sevci, Ferhat Çıkmaz, Gökhan Seven ve Ümit Burunlular, sıkletlerinde şampiyon oldu.



Mehmet Kaya ve Murat Cırık ise yine sol kol kategorisinde sıkletlerini 3. sırada tamamladı.



Şampiyona 13 Mayıs'ta sona erecek.





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