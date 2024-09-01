Para badmintonda Halime Yıldız, çeyrek finalde elendi

Halime Yıldız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar SL3 sınıfında çeyrek finalde Ukraynalı Oksana Kozyna'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para badmintonda Halime Yıldız, çeyrek finalde elendi
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01 Eylül 2024 11:56
Son güncelleme 01 Eylül 2024 12:07
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında çeyrek finalde Ukrayna'dan Oksana Kozyna'ya 2-1 yenilerek oyunlara veda etti.

Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Kozyna ile karşılaştı.

Maçın ilk setini 21-14 alan milli sporcu, ikinci seti 21-15 kaybetti. Yarı finalisti belirleyecek son set büyük çekişmeye sahne oldu. Sette iki kez maç puanını değerlendiremeyen Halime, seti 26-24 kaybederek karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı ve elendi.

 

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