Para badmintonculardan iki madalya

Milli para badmintoncular, İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvada birer gümüş ve bronz madalya elde etti.



Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Sheffield kentindeki Uluslararası Para Badminton 4 Milletler Turnuvası'nda milli sporcu Halime Yıldız, kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.



Milli para badmintoncu Emine Seçkin ise kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya aldı.



