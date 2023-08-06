Para badmintonculardan iki madalya

Para badmintoncular, İngiltere'de 2 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para badmintonculardan iki madalya
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06 Ağustos 2023 21:22
Milli para badmintoncular, İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvada birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Sheffield kentindeki Uluslararası Para Badminton 4 Milletler Turnuvası'nda milli sporcu Halime Yıldız, kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli para badmintoncu Emine Seçkin ise kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya aldı.

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