Para badmintonculardan iki madalya

Milli para badmintoncular, İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvada birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Sheffield kentindeki Uluslararası Para Badminton 4 Milletler Turnuvası'nda milli sporcu Halime Yıldız, kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli para badmintoncu Emine Seçkin ise kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya aldı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Sheffield kentindeki Uluslararası Para Badminton 4 Milletler Turnuvası'nda milli sporcu Halime Yıldız, kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli para badmintoncu Emine Seçkin ise kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya aldı.