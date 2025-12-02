02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-018'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Para badmintoncu Eylül ve İrem'in hedefi "uluslararası başarı"

Para badminton milli sporcuları Eylül Yılmaz ve İrem Nur Yazgan, engellerine rağmen ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı hedefleyerek Türk bayrağını kürsülerde dalgalandırmak istiyor.

calendar 02 Aralık 2025 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para badmintoncu Eylül ve İrem'in hedefi 'uluslararası başarı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Para badminton milli sporcuları Eylül Yılmaz ile İrem Nur Yazgan, uluslararası turnuvalarda başarılı olmak istiyor.

Yürüme engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan 18 yaşındaki Eylül, 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle badmintonla tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı aracılığıyla 3 yıl önce badmintona başlayan 13 yaşındaki İrem Nur Yazgan da sağ kolundaki doğuştan engelini azmiyle aşıyor.


Hatay'da birlikte antrenman yapan genç sporcular, bölgesel turnuvalardaki başarılarının ardından İstanbul'da 30 Eylül-5 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nda milli formayı giyme fırsatı buldu.

Uluslararası turnuvalarda madalyalar kazanmak isteyen Eylül ve İrem, hazırlıklarını Defne ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Antrenör Sevilay Süner yönetiminde çalışan para badmintoncular, milli formayla başarı hedefliyor.

- "Yaşamaya değer"

Eylül, AA muhabirine, "hayatın tüm engellere rağmen yaşamaya değer" olduğunu söyledi.

Spora başlamadan önce kendisini "hayatta 1-0 geride" düşündüğünü dile getiren Eylül, "Sporla öz güvenim arttı. İlk gittiğim şampiyonadaki bedensel engellilerin başarılarını gördükçe daha çok motive oldum. Badminton kendimi beğenmemi, kendimle barışık olmamı sağladı. Kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Eylül, gelecek yıl yapılacak ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olmak için çalıştığını ifade ederek "İleride Avrupa şampiyonasında ve paralimpik oyunlarında derece yapmak istiyorum. Hem ülkemi hem de kendimi gururlandırmak istiyorum." dedi.

- Deprem nedeniyle ara verdi

İrem, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesindeki evlerinin yıkılması nedeniyle Reyhanlı ilçesine taşındıklarını söyledi.

Afet nedeniyle ara verdiği badmintona dönmekten mutluluk duyduğunu aktaran İrem, "Para badmintonda bireysel ve takım olarak derece elde etmek istiyorum. Hedeflerime ulaşmak için var gücümle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sevilay Süner ise sporcularına ilişkin "İkisi de gelecekte Türk bayrağını kürsülerde dalgalandırmak için çok hevesli ve azimli." değerlendirmesinde bulundu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.