Para Badminton Türkiye Şampiyonası Karaman'da yapılacak

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 8-9 Mart tarihlerinde Karaman'da düzenlenecek.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 ve SH6 sınıflarında müsabakalar gerçekleştirilecek.
Organizasyona 40 sporcu kayıt yaptırdı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 ve SH6 sınıflarında müsabakalar gerçekleştirilecek.
Organizasyona 40 sporcu kayıt yaptırdı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU