Para Badminton Türkiye Şampiyonası Karaman'da yapılacak

Para Badminton Türkiye Şampiyonası 8-9 Mart'ta Karaman'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Badminton Türkiye Şampiyonası Karaman'da yapılacak
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05 Mart 2024 14:55
Son güncelleme 05 Mart 2024 14:56
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 8-9 Mart tarihlerinde Karaman'da düzenlenecek.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 ve SH6 sınıflarında müsabakalar gerçekleştirilecek.

Organizasyona 40 sporcu kayıt yaptırdı.

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