Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapılacak

Para Badminton Türkiye Şampiyonası 1-3 Aralık tarihlerinde Aksaray'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapılacak
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14 Kasım 2023 14:22
Para Badminton Türkiye Şampiyonası 1-3 Aralık tarihlerinde Aksaray'da düzenlenecek.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Dağılgan Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Şampiyonada bir sporcu en fazla iki kategoride müsabakalara katılabilecek. Sporcuların sınıflandırması ve teknik toplantı ise 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası müsabaka talimatı da federasyonun sitesinde yayımlandı.

Buna göre işitme engelli badmintoncuların mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası, aynı salonda 5-7 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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