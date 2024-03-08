Para Badminton Şampiyonası başladı

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Badminton Şampiyonası başladı
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08 Mart 2024 16:47
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla Karaman'da başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde, kent olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kadın sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Karadeniz, şampiyonaya katılım gösteren sporcu, hakem ve antrenörlere teşekkür etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

13 ilden 38 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, 9 Mart Cumartesi (yarın) düzenlenecek yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.

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