Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda 3 sporcu finale yükseldi

Para Badminton Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde 3 milli sporcu yarı final maçlarını geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda 3 sporcu finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2022 16:41
Para Badminton Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde 3 milli sporcu yarı final maçlarını kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden şampiyonanın 5. gününde 3 farklı kategoride yarı final maçına çıkan milli sporcular, bu maçların hepsinden galip ayrılarak finale yükseldi.

Bireyselde Emine Seçkin ve Halime Yıldız ile Emine Seçkin ve Man-Kei To çifti finalde altın madalya için mücadele edecek.

Organizasyon yarın sona erecek.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ