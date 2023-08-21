Para badminton branşında millilerden 3 madalya

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın son gününde para badminton branşında milliler, 3 şampiyonluk elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda Halime Yıldız kadınlar SL3 tekler, Emine Seçkin kadınlar WH2 tekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Narin Uluç da WH1-2 karışık çiftler kategorisinde partneri Francisco Motero (İspanya) ile şampiyonluk yaşadı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda Halime Yıldız kadınlar SL3 tekler, Emine Seçkin kadınlar WH2 tekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Narin Uluç da WH1-2 karışık çiftler kategorisinde partneri Francisco Motero (İspanya) ile şampiyonluk yaşadı.