Para badminton branşında millilerden 3 madalya

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para badminton branşında milliler, 3 altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Para badminton branşında millilerden 3 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 02:28
Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın son gününde para badminton branşında milliler, 3 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda Halime Yıldız kadınlar SL3 tekler, Emine Seçkin kadınlar WH2 tekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Narin Uluç da WH1-2 karışık çiftler kategorisinde partneri Francisco Motero (İspanya) ile şampiyonluk yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery