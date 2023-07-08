Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası devam ediyor!

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Hırvatistan'da sürüyor.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki WSPS Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Türkiye'yi Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl temsil etti.



Pehlivanlar ve Karagöl, toplam 552 puanla Hindistan ile final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.



Milliler, Hindistan'ı 16-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



