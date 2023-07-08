Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası devam ediyor!

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Hırvatistan'da sürüyor. Türkiye, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 16:53
Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Hırvatistan'da sürüyor.

 Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki WSPS Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Türkiye'yi Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl temsil etti.

Pehlivanlar ve Karagöl, toplam 552 puanla Hindistan ile final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Milliler, Hindistan'ı 16-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery