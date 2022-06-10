Para atıcılıkta Milli Takım, dünya üçüncüsü oldu

Para Atıcılık VSPS Dünya Kupası'nın 50 metre kategorisinde Serbest Tabanca Milli Takımı, bronz madalya kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Chateourux şehrinde düzenlenen organizasyonda Cevat Karagöl, Taha Yasin Küsmüş ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan milli takımın final etabında mücadele ettiği belirtildi.



Ay-yıldızlı sporcuların toplamda 1.565 puan alarak dünya üçüncüsü olduğu kaydedildi. Birinciliği Çin'in, ikinciliği ise Hindistan'ın elde ettiği aktarıldı.





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