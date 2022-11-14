Para atıcılıkta iki milli sporcu, Paris 2024 kotası aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde düzenlenen organizasyonda Cevat Karagöl, P4 karışık 50 metre tabanca SH1 disiplininde 193,5 puanla dünya üçüncü oldu.



Cevat, finalde elde ettiği dereceyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Aynı disiplinde Ayşegül Pehlivanlar da sıralama atışlarının ardından 527 puanla kadın sporculara verilen iki kotandan birini aldı.



Milli sporculardan Taha Yasin Küsmüş 523 puanla 13'üncü, Murat Oğuz 518 puanla 21. oldu. R5 karışık havalı tüfek disiplininde yarışan Hakan Çevik ise 632,3 puanla finale kalamadı.





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