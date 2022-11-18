Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nın son gününde birer altın ve gümüş madalya elde etti.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 farklı kategoride 45 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği organizasyon sona erdi.



El Ayn kentindeki şampiyonanın son gününde, P6 10 metre havalı tabanca karışık takım SH1 kategorisi, Türk finaline sahne oldu.



Ayşegül Pehlivanlar-Cevat Karagöl ikilisi dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Aysel Özgan-Taha Yasin Küsmüş çifti, gümüş madalya aldı.



Milliler, şampiyonayı 5 madalyayla tamamladı



Türkiye, 10 sporcuyla yer aldığı şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.



Şampiyonada daha önce bireyselde Aysel Özgan altın, Cevat Karagöl bronz madalya elde etmişti. Takım müsabakalarında ise Taha Yasin Küsmüş, Cevat Karagöl ve Murat Oğuz'dan oluşan milli takım, bronz madalyanın sahibi olmuştu.



Organizasyonda ayrıca milli sporculardan Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde altın madalya kazanan Aysel Özgan ise daha önce Dünya Kupası'nda paralimpik oyunları kotası elde etmişti.



Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, her branşta en iyisini hedeflediklerini belirterek, "Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda geçtiğimiz organizasyona göre iyi bir yol kat ettiğimiz aşikar. Her alanda Paris'e emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyoruz. Böylesine az zamanda geldiğimiz nokta geleceğimizi aydınlatıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 11 gün boyunca bizleri şahane şekilde temsil eden kafilemize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Para Atıcılık Milli Takımı, daha önce Avustralya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazanmıştı.





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