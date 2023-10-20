Para Atıcılık Cumhuriyet Kupası başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası" Mersin'de başladı.



Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 15 kulüpten 19'u kadın 70 sporcu katılıyor.



Şampiyonaya katılan milli para atıcı Aysel Özgan, gazetecilere Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir şampiyonaya katılmaktan gurur duyduğunu söyledi.



Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar da Cumhuriyet!in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Pehlivanlar, hedefinin Paris 2024 olduğunu belirterek, "Her müsabaka önemlidir ama hedef her zaman paralimpik oyunlar." dedi.



