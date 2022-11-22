Papu Gomez: "Düzeltmemiz gereken şeyler var"

Arjantinli oyuncu Papu Gomez, Suudi Arabistan mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Papu Gomez: 'Düzeltmemiz gereken şeyler var'
Arjantinli oyuncu Papu Gomez, Suudi Arabistan mağlubiyeti sonrası konuştu.

Papu Gomez yaptığı açıklamada, "İlk yarıda gol fırsatlarımız vardı ama hep ofsayta düştük. Sonra adeta sahadan kaybolduğumuz o 5 dakika yaşandı. 2-1 geri düşünce skoru tersine çeviremedik." dedi.

Gomez ayrıca, "Zor olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın gücü arkamızda. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Yaptıklarımızı düşünmeli ve gruptaki diğer 2 maçı kazanmalıyız." şeklinde konuştu. 


 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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