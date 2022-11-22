Papu Gomez: "Düzeltmemiz gereken şeyler var"
Arjantinli oyuncu Papu Gomez, Suudi Arabistan mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Arjantinli oyuncu Papu Gomez, Suudi Arabistan mağlubiyeti sonrası konuştu.
Papu Gomez yaptığı açıklamada, "İlk yarıda gol fırsatlarımız vardı ama hep ofsayta düştük. Sonra adeta sahadan kaybolduğumuz o 5 dakika yaşandı. 2-1 geri düşünce skoru tersine çeviremedik." dedi.
Gomez ayrıca, "Zor olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın gücü arkamızda. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Yaptıklarımızı düşünmeli ve gruptaki diğer 2 maçı kazanmalıyız." şeklinde konuştu.
Papu Gomez yaptığı açıklamada, "İlk yarıda gol fırsatlarımız vardı ama hep ofsayta düştük. Sonra adeta sahadan kaybolduğumuz o 5 dakika yaşandı. 2-1 geri düşünce skoru tersine çeviremedik." dedi.
Gomez ayrıca, "Zor olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın gücü arkamızda. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Yaptıklarımızı düşünmeli ve gruptaki diğer 2 maçı kazanmalıyız." şeklinde konuştu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Ekvador
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Katar
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0