Papiss Cisse'nin kaleye şutu bile yok

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının 1-1 sona ermesinin ardından ikinci bölümün başında Mert Hakan Yandaş'ın yerine maça dahil edilen Papiss Cisse, oyunu şut atamadan tamamladı.



Kurtarıcı olarak girdiği oyunda 45 dakika boyunca 14 kez topla buluşabilen 35 yaşındaki futbolcu, etkisiz görüntüsü sebebiyle beklentilerin altında kaldı.



Geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, "Bir gün kariyerim bitecek. Mental olarak bugün bile bırakmaya hazırım" diyerek emeklilik sinyalleri veren Cisse için maç sonunda Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.



Cisse 25 Ocak'ta 3-0 kazanılan Kayserispor maçından bu yana gol atamıyor. 21 lig maçında ise 4 golü bulunuyor.



