Papiss Cisse vitesi 5'e taktı

Teknik direktör Erol Bulut'un geçen sezon Alanyaspor'da birlikte çalıştığı ve transferin son günlerinde kadroya katılan Papiss Cisse, son dönemdeki performansıyla yükselişe geçmişti. Kadıköy'de 3-1 kazanılan Trabzonspor mücadelesinde Kanarya, ilk yarıyı 1-0 mağlup kapamıştı. Bulut, Sosa'yı kenara alıp Cisse'yi sahaya sürmüştü. Kısa sürede 1- 1'i bulan Sarı-Lacivertliler'de 35 yaşındaki forvet, önce Enner Valencia'nın takımını 2-1 öne geçiren golünün asistini yaptı ve ardından da maçın sonucunu ilan eden golü rakip filelerle buluşturdu.



Samatta kanada geçebilir



Yeni takımındaki ilk golünü ve ilk asistini yapmayı başaran Senegalli futbolcu, yarınki Antalyaspor karşılaşması öncesi gözünü ilk 11'e dikti. Şu ana kadar yapılan idmanlarda da attığı şık gollerle büyük alkış alan tecrübeli forvetin, hocasından da formayı istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Bulut'un ise bugünkü idmanın ardından yapacağı değerlendirmelere göre kafasındaki 11'i oluşturması bekleniyor. Eğer Cisse'ye forma yolu açılırsa, Samatta'nın sağ kanada geçme ihtimali de bulunuyor.



