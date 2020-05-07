Papiss Cisse: 'Sural ile beraber ben de ölebilirdim'

"NEWCASTLE TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ"

'un golcüsü, İngiliz basınına röportaj verdi ve Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kazada kendisinin hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyledi.Senegalli golcü, "" ifadelerini kullandı.2012-2016 yılları arasında oynadığı Newcastle United'ın kariyerindeki en önemli kulüp olduğunu da belirten tecrübeli golcü, "Bana göre, Newcastle United taraftarı dünyanın en iyi taraftarı. Bazen arkadaşlarımla oturuyorum ve Newcastle United taraftarlarının adımı söylediği videoları izliyorum. Onları unutamam. Her zaman benim bir parçam olarak kalacaklar, Newcastle'ı seviyorum. Kalbimdeki takım. Oynadığım her takımda her şeyimi verdim ve ayrıldığımda, artık geçmişte bıraktım ancak Newcastle United öyle olmadı. Newcastle'a bir taraftar olarak dönmek, benim hayalim" dedi.