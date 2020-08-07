Papiss Cisse, Şampiyonlar Ligi için 'Beşiktaş' dedi

Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan Siyah- Beyazlılar, yıllık 1 milyon euro'da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyorGolcü oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen tecrübeli golcü Cisse'nin tercihi Beşiktaş'tan yana oldu.Cisse, 35 yaşında olmasına rağmen geçen sezon 32 maç oynadı ve bu maçlarda 22 gole ulaştı.Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes'e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.