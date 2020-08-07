Papiss Cisse, Şampiyonlar Ligi için "Beşiktaş" dedi

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'ye daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan Siyah- Beyazlılar, yıllık 1 milyon euro'da anlaştı

Haber; Sabah
Papiss Cisse, Şampiyonlar Ligi için 'Beşiktaş' dedi
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07 Ağustos 2020 10:45
Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan Siyah- Beyazlılar, yıllık 1 milyon euro'da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Golcü oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen tecrübeli golcü Cisse'nin tercihi Beşiktaş'tan yana oldu.

32 MAÇTA 22 GOL

Cisse, 35 yaşında olmasına rağmen geçen sezon 32 maç oynadı ve bu maçlarda 22 gole ulaştı.

SIRADA JUNİOR FERNANDES VAR

Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes'e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.




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